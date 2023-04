Fiorello difende Melissa Satta e Berrettini: "Non rompete le scatole"

Il momento no di Berrettini e le offese degli haters alla Satta: Matteo e Melissa stanno vivendo giorni complicati. In molti sui social stanno attribuendo le difficoltà in campo del tennista alla nuova storia che ha con l'ex velina di Striscia, tanto che la Satta si è dovuta sfogare con un lungo video pubblicato tramite le storie Instagram e interpellare i suoi avvocati.