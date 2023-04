Ita presenta il nuovo Airbus A320neo: la dedica è a Carolina Kostner

ROMA - Carolina Kostner è uno dei nuovi volti della compagnia Ita Airways che porprio nella giornata di oggi ha presentato l' Airbus A320neo con i nuovi interni firmati da Walter De Silva ed inaugurato la nuova Hangar Lounge dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino . "Ita Airways segna un altro importante traguardo nel suo percorso di crescita: oggi vi mostriamo i nuovi interni del nostro Airbus A320neo di ultima generazione, le divise Ita Airways, ora indossate da tutto il personale di volo, la nuova Hangar Lounge. L'emozione è sempre quella del primo giorno , quando poco più di un anno fa assistevamo alla partenza del nostro primo volo, con la chiara ambizione di meritarci il ruolo di compagnia di bandiera, di essere ambasciatori nel mondo del made in Italy. L'italianità è presente in tutta l'esperienza di viaggio con Ita Airways, dall'ingresso in aeroporto all'arrivo a destinazione. La lounge è pensata come parte integrante di questa esperienza. Il cliente può riconoscere e apprezzare gli elementi distintivi che rendono unica Ita Airways: l'accoglienza, lo stile e la qualità tutta italiana del nostro prodotto", le parole dell'ad Fabio Lazzerini.

Le parole della campionessa di pattinaggio

La Kostner molto emozionata ha presenziato all'evento e rilasciato alcune dichiarazioni: "È un onore davvero grande avere il mio nome sull'aereo di Ita Airways, sono felicissima e commossa: quando vedremo la scia che lascerà l'aereo in cielo sembrerà come la scia che lascio io, con le lamine dei pattini, sul ghiaccio. E spero che possa portare in giro per il mondo tante persone a coltivare i loro sogni, sia per il lavoro che per le vacanze".