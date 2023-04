Starship di SpaceX esplode in cielo: il volo del razzo di Musk dura quattro minuti

L'esplosione in volo

Ma quattro minuti dopo, Starship è stato fatto esplodere in volo per motivi di sicurezza, a causa della mancata separazione dal primo stadio del lanciatore che la rendeva altamente instabile. Subito dopo il lancio, la navetta ha cominciato a ruotare in modo disordinato e i tecnici della SpaceX hanno deciso di distruggere la nave perchè il suo rientro a Terra sarebbe avvenuto in modo incontrollato.