Vittoria Deganello ha partorito, Nicole Murgia: "Mio fratello è lì, basta teatrini"

È nata Ginevra, la figlia di Vittoria Deganello e Alessandro Murgia. I due non stanno più insieme da mesi e per tutta la durata della gravidanza l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi influencer, ha attaccato il giocatore della Spal reo, a suo dire, di averla lasciata sola dopo aver scoperto della dolce attesa. In queste ore è intervenuta sui social network Nicole Murgia, sorella del calciatore, che ha voluto fare chiarezza una volta per tutte: "Vorrei semplicemente dire a tutti quelli che continuano a mandarmi messaggi che è nata Ginevra, che lo so. Anche per ricordarvi che è la figlia di mio fratello e mio fratello è là ovviamente, perché è il papà. Non ho nient’altro da aggiungere riguardo questa cosa. Non ho bisogno di teatrini social. Sono inutili per me in questo momento".