Piqué nella bufera a Dubai: c'è un video social che lo ha messo nei guai

DUBAI (EMIRATI ARABI UNITI) - Fa discutere un video su Tik Tok che ritrae l'ex difensore del Barcellona , Gerard Piqué , a Dubai . L'ex calciatore è volato negli Emirati Arabi con la sua compagna, Clara Chía , per festeggiare il 24esimo compleanno della giovane donna. La coppia ovviamente è stata riconosciuta da centinaia di fan ma alcune immagini stanno facendo molto discutere. L'ex centrale difensivo del Barcellona è stato infatti criticato per aver indossato un costume da bagno attillato, unito a una t-shirt bianca. Una tenuta balneare che ha alimentato una vera e propria ondata di commenti ironici contro Piqué e le sue parti intime.

Piqué, quante critiche!

Nel video che circola online, si nota infatti Piqué che nega una foto ricordo a un bambino ma è soprattutto l'outfit dell'ex Barcellona ad alimentare le più roventi polemiche, comprese le forme nelle parti intime letteralmente prese di mira: "Chiaramente indossa uno dei costumi da bagno dei bambini" e "Non sa più come vestirsi da giovane, Clara lo sta già prendendo in giro", sono alcuni dei commenti degli utenti di Tik Tok. "Si è preso gioco di sé stesso", scrive un altro follower. "Ha il 'Piquetòn' stretto" è invece l'ironica constatazione di un altro utente che ricorda le pronunciate forme delle parti intime del calciatore, ribattezzate con il termine 'Piquetòn' quando, nel 2011, l'ex Barcellona era andato a prendere all'aeroporto di 'El Prat' l'allora compagna Shakira suscitando ilarità e polemiche.