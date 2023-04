Beckham, svelata la sua ossessione: ecco cosa fa ogni sera

Per anni il calcio è stata la sua prima "ossessione" ma l'ex campione di Manchester United e Real Madrid David Beckham nel suo privato convive da anni con un disturbo ossessivo compulsivo che lo rende un vero maniaco dell'ordine.

Beckam e l'ossessione per le candele

L'ex calciatore, oggi presidente dell'Inter Miami, aveva già parlato del tema ma nella serie in uscita su Netflix ha raccontato di trascorrere ore durante la notte a pulire e a sistemare la casa ma in particolare le candele accese durante il giorno. Elimina quindi la cera, pulisce il vetro, le rende perfette. Insomma un lavoro certosino di cui non può fare a meno.