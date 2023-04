Le condizioni che Shakira ha imposto a Piqué per la visita ai figli

A Miami per passare del tempo con i suoi figli. L'ex difensore del Barcellona Gerard Piqué è pronto a sbarcare negli Stati Uniti per poter abbracciare i suoi figli, Milan e Sasha . I viaggi ogni mese in America dell'ex giocatore fanno parte dell'accordo raggiunto con Shakira dopo la loro separazione . La popstar colombiana ha deciso di trasferisi in Florida con i figli e non ha intenzione di rendere vita facile a Piqué .

Piqué, dove alloggerà l'ex Barcellona a Miami per vedere i suoi figli

Secondo quanto riportato nell'accordo, Piqué avrà dieci giorni al mese a disposizione per trascorrere del tempo assieme a Milan e Sasha a Miami. Questa volta, però, l'ex giocatore potrà trascorrere solo cinque giorni negli Stati Uniti. Il motivo? Per Shakira Piqué ha già trascorso i primi giorni di aprile in compagnia dei figli, anche se a Barcellona. Ma dove alloggerà Piqué a Miami? Il catalano, come soluzione temporanea, avrebbe optato per un hotel vicino alla scuola frequantata dai suoi figli. Piqué, comunque, avrebbe intenziondi cercare una casa a Miami dove stare stabilmente durante le sua visite a Sasha e Milan. Infine, l'accordo non prevederebbe alcun ostacolo per Clara Chia, l'attuale compagna di Piqué, nei viaggi dell'ex giocatore.