Paolo Brosio parla della morte della madre in tv: "Ho sentito una voce"

Paolo Brosio è tornato in tv dopo la morte della madre, scomparsa lo scorso 7 aprile all'età di 102 anni. Il giornalista e conduttore era legatissimo ad Anna Marcacci, con la quale è apparso più volte in video. “La situazione è andata precipitando pian piano, ad ottobre ha avuto uno scompenso cardiaco, le entravano liquidi nei polmoni”, ha spiegato Brosio a Verissimo , per poi aggiungere: “Appena stava meglio che usciva dall’ospedale, la riportavo a casa e venivano i medici. Era amata da tutti, era diventata la mamma di tutti”.

Paolo Brosio e l'ultima videochiamata con la madre

"Ho sentito una voce nel cuore, ho avuto la sensazione che non l’avrei più vista", ha ammesso Paolo Brosio a Silvia Toffanin, a proposito della sua ultima visita in ospedale. In una precedente intervista a Il Tirreno, l'ex concorrente di Isola dei Famosi e Gf Vip ha confidato di aver detto addio alla mamma grazie ad una video chiamata: “Mi hanno chiamato per dirmi che era peggiorata, che stava molto male. Ho fatto in tempo a fare una videochiamata, a parlarle, a guardarla ancora una volta. Pochi istanti, gli ultimi: poi è morta”.