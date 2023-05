Orgasmo tra il pubblico mentre l'orchestra suona Ciajkovskij, cosa è successo

Imbarazzo alla Walt Disney Concert Hall di Los Angeles. Mentre l'orchestra Filarmonica eseguiva la quinta sinfonia di Ciajkovskij si è sentito un orgasmo molto potente. L'episodio è stato poi raccontato da più persone su Twitter. "Tutti si sono voltati per vedere cosa stava succedendo", ha invece rivelato una spettatrice al Los Angeles Times, per poi aggiungere: "Ho visto la ragazza dopo che era successo, e presumo che lei abbia avuto un orgasmo perché respirava pesantemente, e il suo partner le sorrideva, guardandola, come nel tentativo di non farla vergognare".