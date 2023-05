Gran Bretagna, uno stadio intero contro Re Carlo: "L'incoronazione puoi..."

GLASGOW (SCOZIA) - Il 6 maggio sarà una data storica per tutto il Regno Unito che vedrà l 'incoronazione di Re Carlo III presso l'Abbazia di Westminster come nuovo sovrano della monarchia. L'evento ha portata mondiale per tutti, o quasi.

Il coro dei tifosi del Celtic contro Re Carlo

Chi infatti non nutre il minimo interesse per i fatti dei Reali sono i tifosi del Celtic che, durante la finale di Coppa di Scozia contro i Rangers giocatasi al Glasgow a Hampden Park e vinta dai The Bhoys con la rete di da Jota, hanno espresso in modo netto il loro punto di vista con un coro molto eloquente: "Puoi ficcarti l'incoronazione nel c**o". Destinatario? Ovviamente Re Carlo pronto a salire sul trono.

L'origine della contrapposizione

L'acredine ha radici storiche: il tifosi del Celtic sono infatti cattolici e quindi opposti a quelli dei Rangers, protestanti e anche filomonarchici visto che il Re d'Inghilterra è anche il capo della chiesa anglicana.