Valencia, l'insulto sullo scontrino è virale: "Niente carne per la rompipalle"

VALENCIA (SPAGNA) - Andare a mangiare al ristornate è una di quelle esperienze che può cambiare in bene o in male una giornata. Succede anche, a volte, che il giudizio finale non dipenda tanto dal cibo ma dal trattamento che viene riservato dal personale del ristorante ai clienti.

Lo scontrino diventato virale

In Spagna, precisamente a Valencia, è quindi accaduto che un cameriere abbia riportato sullo scontrino "niente carne per le rompebolas", ovvero "niente carne per il rompipalle" sotto un piatto di spaghetti. Il tutto è nato dalla richiesta della cliente di togliere la carne da un piatto di spaghetti essendo lei vegetariana. Un gesto da matita rossa che è diventato virale dopo che l'account @soycamarero lo ha rilanciato su Twitter postando non solo la foto dello scontrino ma anche dei vari piatti consumati: "Inizialmente abbiamo ordinato degli ai funghi con formaggio e senza carne ma il piatto era fuori menù. Nessuno ci ha detto niente e, senza consultarci, ci hanno portato questi spaghetti al pomodoro che intendevano farci pagare a prezzo pieno ma sinceramente… Quelli che faccio a casa hanno un aspetto migliore”.