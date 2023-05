Re Carlo per quale squadra tifa? Ha avuto un grande successo prima dell’incoronazione…

Re Carlo ama il calcio. Il monarca, che oggi è stato incoronato all'Abbazia di Westminster, ha rivelato la sua passione per una squadra in particolare. Non solo, ha anche agito attivamente per migliorare le condizioni della città in cui la squadra gioca. E deve essere particolarmente contento: perché poco prima dell'incoronazione, è arrivata la promozione in Premier League.

Re Carlo tifa per il Burnley

Il monarca ha svelato qual è il suo club del cuore, il Burnley, nel corso di una visita nella città di 87mila abitanti a nord di Manchester nel 2010. Carlo ha personalmente sponsorizzato progetti per la riqualificazione della città: "Burnley ha attraversato momenti molto difficili e sto cercando di trovare modi per contribuire al suo rilancio ed accrescere aspirazioni e autostima da quelle parti". Dopo l'annuncio il club gli ha regalato un abbonamento Vip a vita per il Turf Moor e Carlo lo ha usato per andare in tribuna nel febbraio 2010 in occasione della sfida di Premier League contro il West Ham di Gianfanco Zola, vinta dai Clarets per 3-0.

Negli ultimi anni però, il padre di William ed Harry non ha nascosto una certa passione per il Wrexham: Charles ha infatti conosciuto i suoi presidenti Ryan Reynolds e Rob McElhenney all’ippodromo della città gallese e ha visitato il loro centro sportivo incontrando tutte le squadre maschili e femminili. Senza dimenticare che Carlo è stato praticamente per quasi tutta la sua vita il Principe del Galles (titolo ora ereditato da William). Non solo calcio: Re Carlo è in più un appassionato di polo e da giovane ha pure giocato per un breve periodo con la nazionale inglese. Invece la defunta Regina Elisabetta non ha mai nascosto la sua predilezione per l'Arsenal.