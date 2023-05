La Giornata per l'Europa e il ruolo dell'UE nelle crisi geopolitiche

Si è respirato il profumo della grandezza a Bruxelles, nel Teatro dell’Istituto Italiano di Cultura: al centro del dibattito l'importanza dell'Unione Europa nel contesto delle crisi umanitarie e geopolitiche. Un incontro organizzato dal Generale Alessandro Butticé, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia in Belgio, nell'ambito della Giornata dell'Europa. Si sono riuniti cinque ambasciatori rappresentanti di vertice delle istituzioni comunitarie e tanti Benemeriti della Repubblica dell’ANCRI, l'Associazione dei Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana, giunti dal nostro Paese.

Tra i vari interventi l’Ambasciatore de Mistura e il Prefetto Tagliente hanno sottolineato i pericoli dell’incapacità di cogliere le conseguenze dell’effetto farfalla. In particolare Staffan de Mistura, che si è soffermato su una serie di aneddoti relativi a "piccoli cambiamenti politici a battito di farfalla che negli anni hanno portato a gravi crisi umanitarie". Un tema particolarmente caro al prefetto Tagliente, che in età giovanile è stato azzurro di lotta greco-romana e ha sempre molto caro il tema educativo dello sport anche all'interno delle dinamiche del degrado giovanile. Nell’intervento di chiusura dei lavori, Tagliente ha richiamato i pericoli per chi non sa cogliere i segnali che possono cambiare la vita sulla base del principio dell’effetto farfalla. E a proposito ha sottolineato le conseguenze dell’onda lunga della protesta della primavera araba che il 15 ottobre 2011 giunse a Roma con la guerriglia urbana di San Giovanni. Ha ricordato le tensioni sociali degli ultimi mesi in vari Paesi e poi si è soffermato proprio sul degrado etico e morale di alcuni giovani carnefici di altri ragazzi ma allo stesso tempo vittime di cattivi educatori.