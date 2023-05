Megan Gale e i complimenti emozionanti per Schumacher e Raffaella Carrà

ROMA - Megan Gale ricorda con nostalgia gli anni trascorsi in Italia. Intervistata dal Corriere della Sera, la modella classe 1975 ripercorre tutte le esperienze fatte in Italia ed elogia due personaggi conosciuti nel nostro paese che l'hanno particolarmente colpita sotto l'aspetto umano. "Non posso dimenticare quando ho incrociato Ricky Martin nel backstage di Sanremo: fu gentile, dolce, adorabile", sottolinea la modella che poi aggiunge: "Poi, per il fatto che Vodafone sponsorizzava la Ferrari, ho avuto modo di lavorare con Michael Schumacher: un gentiluomo assoluto, professionale, educato e anche divertente. Un paio di volte, invece, ho incontrato Michelle Hunziker, che ricordo per la simpatia e l’energia".