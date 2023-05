Clamoroso, l’Italia da ieri è più corta di un metro! Ecco il motivo

Da ieri l'Italia è ufficialmente più corta di un metro . Il motivo è quanto successo al tacco della penisola , che si trova a Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce .

Italia più corta di un metro, ecco perché

Il motivo è una nave abbandonata che si è schiantata contro Punta Ristola, causando la perdita di un metro di terra. La nave è stata spinta da una tempesta sugli scogli e l'impatto ha fatto sgretolare le rocce. Il sindaco Francesco Petracca: “Difficile quantificare al momento il danno perché a causa delle condizioni meteo non è stato possibile effettuare una ricognizione del luogo. Ma a occhio e croce la lesione riportata sarà di circa un metro calcolando la zona bianca visibile dove era posizionato lo scoglio”. Non ci sono ancora informazioni sul "veliero fantasma" che ha causato l'impatto, anche se si pensa ad un veicolo utilizzato per la tratta di migranti e poi abbandonato.