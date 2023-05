Hasbulla è stato arrestato: cosa ha fatto e le scuse pubbliche

Arrestato la star del web Hasbulla Magomedov, l'influencer affetto da nanismo ipofisario. A diffondere la notizia per primo su Twitter è stato il Red Corner MMA: "La polizia del Dagestan in Russia ha arrestato Hasbulla ed alcuni suoi amici per violazione delle leggi del traffico. Secondo l’Ufficio degli Affari Interni del Dagestan, Hasbulla ed altri individui avrebbero preso il controllo della strada, interferendo con il traffico locale". In poche parole il gruppo ha bloccato il traffico, violando così le regoli stradali. Una bravata che sarebbe stata compiuta per festeggiare l'addio al celibato di un ragazzo della compagnia.