Giunta e il sesso con Federica Pellegrini in tv: "È importante ma..."

Matteo Giunta ha fatto delle rivelazioni inedite sull'avventura a Pechino Express condivisa con la moglie Federica Pellegrini. I due, che hanno formato la coppia dei Novelli Sposi, sono stati i grandi protagonisti dell'ultima edizione dell'adventure game di Sky nonostante siano stati battuti in finale dagli Italo Americani Joe Bastianich e Andrea Belfiore. "Sesso a Pechino Express? È stata una luna di miele - ha fatto sapere Giunta a Vanity Fair - C'è chi consuma e chi no, non è necessario. Il sesso, in generale, è importante. Che tu sia a casa a Verona o in Cambogia. La lascio così, sul vago".