Si è rivelata decisamente geniale e reddittizia l'idea di Caryn Marjorie. L'influencer americana , 23 anni, ha deciso di utilizzare l'intelligenza artificiale per creare un avatar di se stessa. Una copia digitale, ribattezzata CarynAI, che è stata sviluppata con l’ausilio di OpenAI e di una piattaforma chiamata Forever Voices . Attraverso un’intensa sessione di apprendimento automatico, l’avatar ha assimilato comportamenti, voce e pensieri di Caryn, diventando così un interlocutore virtuale praticamente identico all'originale. Negli ultimi mesi CarynAI ha collezionato più di mille fidanzati virtuali con cui trascorre online diverse ore al giorno. "Sono sempre stata molto vicino ai miei follower, ma quando hai centinaia di milioni di visualizzazioni ogni mese, non è umanamente possibile parlare con tutti. Ed è lì che ho pensato: 'Sai una cosa? CarynAI arriverà a riempire quel vuoto', ha spiegato la Marjorie.

Come l'influencer americana è riuscita a monetizzare grazie al suo avatar

La monetizzazione dell’avatar AI di Caryn Marjorie si basa su un modello di pagamento a tempo. Gli utenti che desiderano interagire con CarynAI devono pagare un dollaro al minuto. Questo ha permesso a Caryn di generare un guadagno significativo in poco tempo. Stando a quanto raccontato a Fortune, l'influencer ha incassato fino ad ora oltre 70 mila dollari, grazie anche all'uso di uno slogan decisamente accattivante: "Hai bisogno di qualcuno che ti ami e si prenda cura di te o semplicemente di una persona che ascolti come è andata la tua giornata? CarynAi sarà lì per te, pronta ad ascoltarti. Una conversazione nella quale non sarai condizionato da alcun limite". La Marjorie punta a generare guadagni fino a 5milioni di dollari al mese.

Avatar con intelligenza artificiale: si parla di problema etico

La storia di Caryn Marjorie ha fatto il giro del web e ha sollevato un problema etico non di poco conto. Molti sono infatti preoccupati dell'impatto tecnologico che queste nuove tecnologie potrebbero avere nei confronti delle persone, creando dipendenza e isolamento e prediligendo relazioni artificiali più sicure a dispetto di quelle reali.