Fabio Fazio via dalla Rai, la reazione di Fiorello lascia senza parole

Clamoroso Fazio, dice addio alla Rai! Ecco dove andrà a condurre

Addio Fazio, la reazione di Fiorello

"Salutiamo Fabio Fazio, ciao ti vogliamo bene. Succede, è successo", apre così Fiorello, che mostra anche una foto di Fazio scarabocchiata con la scritta "Che tempo che faceva". Poi ancora: "Ragazzi io non voglio essere epurato, occhio a quello che dite. Già immagino la riunione dei vertici Rai: 'C'è uno bravo, che facciamo? Cacciamolo via. C'è uno che fa guadagnare la Rai, via. Ci sono quelli che dicono che il programma costava, ma funzionava... Amadeus? Ora a casa! Siate meno bravi e soprattutto non dite cose sconvenienti, perché io voglio rimanere qua in Rai". Infine una parodia della canzone 'Tango' di Tananai, dedicata a Fabio Fazio: "Qui base terra chiama Fabio Fazio/ dalla Rai all'iperspazio/ dentro ad una navicella bella bella viaggi diretto a Discovery / qui Fazio a base terra lo confermo ed al mio fianco/ Lucianina ed un contratto bello bello bello/ 4 anni qui come un boss/ me ne starò a Warner Bros".