Una donna 'resuscita' in Spagna: "Non potevamo crederci"

Come è 'resuscitata' la donna spagnola

Quando però è arrivato il personale sanitario la signora non dava più segnali di vita ed è stato così certificato il suo decesso. "Era fredda, non c'era più nulla da fare. All'improvviso, però, si è mossa ed eravamo tutti spaventati. Non potevamo crederci. A poco a poco ha ripreso a respirare e a reagire e durante la corsa in ospedale ha parlato, ha detto il suo nome", ha spiegato Kiko. Ulteriori accertamenti hanno chiarito che l'anziana ha avuto una sincope.

Che cos'è una sincope e quali sono i sintomi

La sincope è una perdita improvvisa e temporanea di coscienza caratterizzata da insorgenza rapida, breve durata e recupero completo e spontaneo. È dovuta ad un calo pressorio e può manifestarsi in maniera del tutto improvvisa. In alternativa può presentarsi con una serie di sintomi premonitori come capogiri, sudorazione, nausea, astenia. Nella maggior parte dei casi è la conseguenza di malattie cardiache.