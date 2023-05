Pechino Express, Alessandra Demichelis sospesa dall'Ordine degli Avvocati

L'avvocato Alessandra Demichelis , che ha partecipato all'ultima edizione di Pechino Express , è stata sospesa dalla professione per 15 mesi. La decisione, presa dall'Ordine di Torino, non c'entra nulla con la partecipazione all'adventure game di Sky ma arriva dopo una serie di scatti pubblicati dalla 34enne sul profilo Instagram Dc Legalshow, dove si è mostrata in foto considerate provocanti. In questo modo la Demichelis non potrà esercitare per più di un anno.

La reazione di Alesandra Demichelis

"Andrò al consiglio nazionale forense, se serve fino in Cassazione. Vogliono togliere il lavoro per un anno e tre mesi a una ragazza di 34 anni solo per delle foto su Instagram, nel 2023, mi sembra assurdo", ha fatto sapere Alessandra Demichelis per poi aggiungere: "Da tempo è diventata una questione di principio: davvero se sei avvocato non puoi pubblicare video o foto? Ma stiamo scherzando?". L'ex concorrente di Pechino Express non ha nascosto una certa rabbia: "Ci sono colleghi che hanno condanne penali pendenti e che sono stati sospesi per 2-4 mesi. Io per 15, per delle foto?".