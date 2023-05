Dallo SpecialOne a "Borders": Harry Greb espone a Roma

Un anno e mezzo fa "On your face" al Quartiere Ebraico di Roma. Da pochi giorni Harry Greb torna nella dimensione dello spazio espositivo, stavolta nel quadrante nord della Capitale, in via Cantalupo in Sabina (al civico 3) e porta "Borders" il suo messaggio sociale che si fonde con un arte fortemente impattante, anche oltre le immagini. Perché è questa la grande avventura intrapresa dall'artista romano che due anni fa accolse l'arrivo di José Mourinho a Roma con lo “SpecialOne”, il portoghese in Vespa che da Testaccio è diventato un must (imitazioni comprese) per tutto il tifo giallorosso. E per lo stesso José che un paio di mesi fa si è incontrato con Herry Greb a Trigoria: l'occasione per far arrivare a Mou il disegno originale di quell'opera messa su strada. Dicevamo del messaggio di Harry Greb, che scorre lungo lo show room di questi giorni (aperto fino a fine mese): l'immigrazione, la guerra, le grandi crisi internazionali, l'emarginazione... i confini sociali, tutto affrontato in modo diretto, senza sottintesi, a volte graffiando, altre accarezzando. Parliamo dell'artista che ha ritratto anche grandi personaggi della storia e della cultura del mondo, da Papa Francesco a Putin, Trump, fino ad Anna Magnani, Ennio Morricone e Gigi Proietti: tutti da un'angolazione originale. Il suo cuore giallorosso lo ha portato poi ad affrontare omaggi a Nicolò Zaniolo, Agostino Di Bartolomei, un altro Mourinho nelle vesti di imperatore con la Conference. Il viaggio dentro il nuovo spazio espositivo dimostra una originalità nell'allestimento che fonde l'arte delle opere sulle diverse superifici con gli oggetti che arredano l'area creando quasi un dialogo tra i percorsi dell'occhio e quelli dell'anima. Tutto questo mentre la "vena" su strada resta aperta: pochi giorni fa, per l'Earth Day, davanti al Colosseo è comparso un Michael Jordan che prova a fare un canestro doppio: "No WARming" sottolinea il rifiuto combinato della guerra e dell'emergenza climatica.