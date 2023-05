Sarkozy condannato in appello a 3 anni, uno è da scontare

Nicolas Sarkozy è stato condannato in appello a tre anni di carcere, uno dei quali da scontare in cella, nell'ambito del processo sullo scandalo delle intercettazioni. Nessun presidente della Repubblica francese aveva mai subito una condanna così pesante: il 68enne si è sempre dichiarato innocente. La corte di appello di Parigi ha emesso le stesse pene di Sarkozy per il suo avvocato storico, Thierry Herzog, e per l'ex alto magistrato Gilbert Azibert.

Sarkozy condannato, cosa rischia ora: i dettagli

Sarkozy, che era stato condannato in prima istanza nel marzo 2021, è il primo ex capo di Stato condannato a una pena detentiva effettiva, ma non entrerà in carcere, perché è stato precisato nella sentenza che può scontare la pena agli arresti domiciliari e con un braccialetto elettronico. Per Sarkozy il tribunale ha anche pronunciato l'interdizione dai diritti civili per 3 anni, con l'impossibilità quindi di candidarsi a cariche politiche. Pure per l'avvocato Herzog divieto di esercitare la professione per un triennio.

La decisione di Sarkozy dopo la condanna

Sarkozy, che si è ritirato dalla vita politica nel 2016 ma è ancora molto influente tra i conservatori francesi, ha ascoltato la decisione dal banco degli imputati del tribunale di Parigi, con il volto teso e ha subito annunciato, tramite i suoi avvocati, che farà ricorso alla Corte di Cassazione.