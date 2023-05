Tiziano Ferro e Aurora Ramazzotti, conversazione privata: i dettagli

Fa discutere sui social un video tra Tiziano Ferro e Aurora Ramazzotti , che sono stati ripresi mentre parlavano dietro le quinte del concerto di Radio Italia Live. In una piazza del Duomo gremita, era presente anche la figlia di Eros e Michelle Hunziker , che ha postato numerosi video e foto dell'evento tra cui le esibizioni del padre e proprio quella di Tiziano Ferro. Poi ha svelato sui social cosa si è detta con il celebre cantante.

Aurora Ramazzotti e Tiziano Ferro, ecco cosa si sono detti

L'influencer ha repostato uno dei video in cui si parla privatamente con Tiziano Ferro. È difficile capire precisamente cosa si siano detti, visto il volume della musica, ma Aurora ha svelato su Instagram la risposta: "Si parlava di come far dormire i neonati", ha scritto.