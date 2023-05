La vita in prigione di Matteo Messina Denaro: sveglia all'alba e cinque giornali al giorno

L'AQUILA - Arrestato lo scorso 16 gennaio a Palermo, il boss mafioso Matteo Messina Denaro è attualmente recluso nel carcere di massima sicurezza de L'Aquila in totale solitudine: secondo quanto riportato da 'Dagospia', il Capomafia di Castelvetrano non ha infatti un compagno con il quale trascorrere l’ora quotidiana di socialità che, per legge, viene concessa anche a chi è sottoposto al carcere duro. Trascorre quindi i canonici 60' a disposizione in un cortile di tre metri per tre chiuso in alto da una rete metallica piazzata per impedire eventuali tentativi di evasione.