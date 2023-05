Lady Lautaro, addio al nubilato esclusivo sul Lago di Como: cos'ha fatto

Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo prossimi al matrimonio. Dopo la cerimonia civile dello scorso marzo il calciatore e la sua dolce metà, uniti dal 2018, sono pronti a convolare a nozze - in grande stile - in Argentina. Top secret la data ma l'evento dovrebbe tenersi in estate, dopo la nascita di Theo, il secondogenito della coppia che ha già una bambina, Nina, di due anni.