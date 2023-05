MILANO - Profondo sconcerto per il tentativo di rapimento di un bambino di 2 anni in piazza Gae Aulenti a Milano. Una donna, 21enne italiana di origine marocchina residente in zona San Siro, è stata denunciata a piede libero per sequestro di persona. Sui social non sono mancate le condanne sull'episodio.

Lady Sensi sul tentato rapimento di un bimbo a Milano: "Pena di morte"

Giulia Amodio, compagna del centrocampista del Monza Stefano Sensi, ha condannato duramente il tentato rapimento in piazza Gae Aulenti a Milano con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram: "Ditemi che è uno scherzo perché non ci posso credere. Per atti come questi serve la pena di morte senza passare dal VIA NON SCHERZIAMO. Dal nervoso che sto provando penso di essere stata anche troppo clemente".