Jamie Foxx sta male, Mike Tyson rivela: "Ha avuto un ictus"

Problemi di salute per Jamie Foxx. Da qualche settimana l'attore 55enne è ricoverato a Chicago, in una struttura specializzata nella cura di ictus, cancro e lesioni spinali. La notizia è stata resa nota da TMZ ma l'entourage della star di Hollywood ha preferito non svelare di più. A fare chiarezza sulle condizioni di Foxx ci ha pensato Mike Tyson , che ha rivelato: "Ha avuto un ictus".

L'ictus di Jamie Foxx, le parole di Mike Tyson

In un'intervista nel podcast Valuetainment, Mike Tyson ha parlato di Jamie Foxx e delle sue condizioni di salute: "Non si è sentito bene, mi hanno detto che ha avuto un ictus. Non ho idea di cosa gli sia successo". Ha poi raccontato di aver cenato con lui qualche mese fa: "Eravamo a Los Angeles, sembrava davvero in forma. Poi all'improvviso si sentono queste storie…". Tyson ha aggiunto: "Non possiamo prevedere il nostro prossimo respiro, non sappiamo quando moriremo".

Il malore di Jamie Foxx sul set di un film

Secondo quanto riporta il DailyMail, Jamie Foxx si è sentito male sul set di un nuovo film d'azione che stava girando ad Atlanta insieme a Cameron Diaz. Immediato il ricovero in ospedale mentre l'attrice è stata costretta a girare alcune scene della pellicola con l'aiuto di controfigure.