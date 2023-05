Rocco Siffredi di fuoco contro Fedez: ecco cosa è successo

Le parole di Rocco Siffredi contro Fedez

“Ha detto la verità. Lui si fa ospitare dappertutto gratis ma a me chiedeva mi pagassi pure l’aereo. Ma se ne vada… dove dico io! Lui ovunque si trova vuole l’ospitalità e ville da 100mila euro al mese. Ma gratis. Lo so perché una era di un mio amico. E chiede gratis solo perché si chiama Fedez. Invece, se ti chiama lui, ti devi pagare anche l'aereo e l'hotel?”, ha chiarito Siffredi a MowMag, aggiungendo: "Ma non era lui che qualche anno fa prendeva in giro i comunisti coi rolex? Adesso è lui che fa la figura del sinistroide arricchito che va a sbafo ovunque. Ma quando c’è da cacciare un euro…”.

Le parole di Fedez sull'invito a Rocco Siffredi

“Voleva gli sghei e a Muschio di sghei non ne diamo”, ha affermato Fedez a proposito dell'invito a Rocco Siffredi. Il 33enne ha ammesso di aver ricevuto altri rifiuti da parte di personaggi noti. Nello specifico avrebbero detto di no (per il momento): Maria De Filippi, Valentino Rossi, Vasco Rossi e Zlatan Ibrahimovic.