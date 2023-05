Siparietto social tra la Nargi e Matri: "Niente padel oggi?"

Il calciatore non lo fa più da qualche anno, Alessandro Matri ormai si fa apprezzare nei salotti di Dazn come commentatore televisivo e sui social per i simpatici siparietti con Federica Nargi che spesso regala ai suoi follower. L'ultimo di questi ha catturato lo sforzo fisico del'ex centravanti di Juve, Milan e Lazio mentre è alle prese con l'allenamento in palestra: inevitabile il video social della Nargi con tanto di piccola provocazione.