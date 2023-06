Brad Pitt contro Angelina Jolie: l'accusa che accende la battaglia

Brad Pitt attacca Angelina Jolie

Secondo Brad Pitt la Jolie lo avrebbe fatto per vendetta, "per impadronirsi di profitti che non aveva guadagnato" e per poter "rientrare da un investimento". Per questo Pitt, che ha fatto scattare la denuncia, ha etichettato la sua ex moglie come "vendicativa". "Come verrà dimostrato al processo, le azioni della Jolie sono state illegali, danneggiando gravemente e intenzionalmente Pitt e arricchendola ingiustamente", hanno scritto i legali di Brad Pitt in un documento rivelato in esclusiva dal Daily Mail.