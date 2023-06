Manzini spaventa i fan di Rocco Schiavone: "Nuova stagione a rischio"

Antonio Manzini: "Non so se ci sarà un'altra stagione"

Non è infatti certo che ci sarà una sesta stagione: "Non so neanche se ci sarà, ad essere sincero. Al momento io non so niente. La fiction è andata benissimo dal punto di vista economico e di pubblico, ma non mi sembra ci sia l'intenzione di reiterare. Poi magari succederà qualcosa. Quando dentro una televisione di stato cambiano un po' di nomi e di teste i tempi si allungano", queste le parole rilasciate in un'intervista a Il Messaggero. "Lamento anche - prosegue Manzini - la messa in onda molto distratta di questo prodotto. Allora la domanda è: perché lo fate?", ha concluso l'autore che ha appena pubblicato il libro Elp, dodicesimo romanzo dedicato a Schiavone.