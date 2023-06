Aurora Ramazzotti e lo sfogo dopo la morte di Berlusconi: "Cucitevi la bocca!"

Aurora Ramazzotti si è lasciata andare ad un duro sfogo dopo la morte di Silvio Berlusconi. Una scomparsa che ha inevitabilmente stravolto la televisione e i social network. Tanti, tantissimi, hanno voluto omaggiare e ricordare l'imprenditore ed ex premier, mentre altri non hanno risparmiato frecciate e critiche feroci. Un atteggiamento che non è proprio andato giù alla figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, che ci ha tenuto ad evidenziare il suo punto di vista in una storia di Instagram. Cucitevi la bocca è il monito della giovane conduttrice, che lo scorso marzo ha avuto il primo figlio Cesare dal compagno Goffredo Cerza.

Le parole di Aurora Ramazzotti sulla morte di Silvio Berlusconi

"Lo dico? Il concetto della "libertà di pensiero" è stato completamente distrutto dai social - ha fatto notare la neo mamma Aurora Ramazzotti -. No, nessuno ha il diritto di esultare o festeggiare per strumentalizzare la morte. Non importa che fosse un politico e che siate contro quello che chiamate finto buonismo che la morte porta con sé. Esprimere cordoglio per un decesso è usanza da sempre nel rispetto della famiglia e delle persone vicine al defunto". E poi ancora: "Avete avuto 86 anni per dire di lui ciò che volevate. Usare i social per diffamarlo oggi non è libertà di pensiero, è indelicatezza verso chi lo ama, visto che lui non è più qui per rispondere. Se non volete accodarvi al finto buonismo cucitevi la bocca o mettetevi quelle mani in tasca per una buona volta. Nessuno vi costringue a scrivere cose belle, ma almeno oggi le cattiverie pensatele e basta".