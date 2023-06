Futuro Italia, il ruolo chiave di sport e cultura

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni ha inaugurato i lavori del Think Tank Futuro Italia Remind, presieduta da Paolo Crisafi, in collaborazione con il Parlamento Europeo Ufficio Italia, diretto da Carlo Corazza, in cui gli esponenti delle Istituzioni Europee, Nazionali e Locali insieme alle buone pratiche dei Settori Produttivi dell’Immobiliare allargato (30 % del Pil) si sono riuniti per discutere e analizzare le sfide da affrontare e le opportunit? da cogliere per garantire un futuro migliore alla nostra Nazione. Lo Sport e la Cultura sono settori portanti del Comparto.

Paolo Crisafi, presidente Nazionale Remind Associazione del Comparto Immobiliare Allargato ha dichiarato: «L’Immobiliare allargato è un'opportunit? per l'Italia ed è una leva trainante per il presente e il futuro della nostra nazione che si prospetta in una dimensione di rinnovata fiducia dopo la pausa della pandemia che abbiamo alle spalle e sulla scia dei risultati conseguiti in questi mesi, grazie ad un dialogo proattivo tra pubblico e privato. Remind afferma la necessità di recepire questa spinta verso la ripresa confermata dalla positiva evoluzione degli indicatori economici e da un rinnovato slancio delle nostre imprese impegnate, tra l'altro, a portare il made in Italy in Europa e nel mondo». Il direttore del Parlamento Europeo Ufficio Italia Carlo Corazza ha riflettuto: «L'essenza dell'Europa non siamo noi funzionari, ma sono gli eletti, cioè quelli che che prendono decisioni politiche sulla base delle elezioni. Le prossime ci saranno il 6 e il 9 giugno 2024 e le nuove maggioranze in Parlamento sosterranno una nuova Commissione che quindi avrà in qualche modo un rapporto di fiducia con il nuovo Parlamento. Qui siamo nella sede di Esperienza Europa dedicata a David Sassoli in cui, ogni giorno, vengono delle scuole a simulare come funziona la codecisione. Una simulazione in cui ragazzi che si confrontano con il Parlamento e con la Commissione, discutono con il Consiglio e poi alla fine, divisi in gruppi politici, approvano la legislazione europea».

Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha fatto presente: «Quello dell’ambiente è un tema che ci coinvolge e ci appartiene, ci travolge, nel senso proprio dei fatti, ma anche dell'attualit? dell'importanza che l'opinione pubblica mette al primo posto, all'ordine del giorno delle varie problematiche. Noi nello sport siamo legati a filo doppio con tutto questo, perché la pratica in massima parte si svolge dove ci sono problemi ambientali. Basta pensare a quello che succede nei mari, nelle montagne, nei ghiacciai, nei luoghi - ad esempio - dove stiamo organizzando a Milano Cortina 2026. Quindi complimenti a Remind e all’Ufficio Italia del Parlamento Europeo insieme a tutti i partecipanti che hanno voluto sostenere questa iniziativa»

Ha concluso la sezione Lodovico Mazzolin, direttore generale Istituto Credito Sportivo che ha dichiarato: «Davanti alle grandi sfide, sociali e ambientali, che la società del XXI secolo è chiamata ad affrontare, lo Sport e la Cultura potranno giocare un ruolo chiave per favorire la transizione sostenibile ed equa delle nostre comunità. In questo contesto, che vede anche un cambiamento progressivo del ruolo dell’impresa, a cui viene richiesto un contributo positivo in termini di innovazione sostenibile, la finanza gioca un ruolo chiave nel determinare il successo della transizione delle imprese e del Paese. L’attivazione di circoli virtuosi tra capitali pubblici e privati può costituire una delle leve per accelerare il percorso verso una transizione sostenibile dell’economia nazionale».