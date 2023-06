Giorgia Soleri insulta Silvio Berlusconi e poi chiede scusa

Giorgia Soleri di nuovo al centro della polemica. Questa volta la sua love story, ormai finita, con Damiano dei Maneskin c'entra poco: l'influencer è stata pesantemente criticata dal web per la scelta di offendere Silvio Berlusconi nel giorno della sua morte. Poche ore dopo la notizia della scomparsa dell'imprenditore, l'ex concorrente di Pechino Express ha praticamente sparato a zero sull'ex premier, etichettandolo come "l'uomo che ha distrutto il paese". La Soleri ha ricondiviso un articolo della BBC che titolava “L’ex premier italiano, che si è ripreso da scandali sessuali e accuse di corruzione, è morto a 86 anni”. Giorgia ha aggiunto: “Sento già riecheggiare: ‘Ma ha fatto anche cose buone”.

Le scuse di Giorgia Soleri dopo la morte di Silvio Berlusconi

La presa di posizione di Giorgia Soleri ha scatenato gli utenti del web, che l'hanno invitata a tacere in un momento così delicato. L'ex fidanzata di Damiano David ha dunque chiesto scusa: "Ci ho sempre tenuto, su questo spazio, a prendere una posizione sulla base dei miei ideali e dei miei valori, anche quando poteva risultare divisivo e scomodo. Quello che ho pubblicato oggi in merito a quanto accaduto non fa eccezione, nonostante questo – visto il momento – riconosco di essere stata indelicata e offensiva. Rispetto profondamente il sentimento di dolore e mi scuso con la famiglia e con chiunque sia stato turbato dalle parole che ho condiviso. Per questo motivo ho preferito cancellare le storie diverse ore fa e fare un passo indietro. Sono in continua evoluzione: da oggi lavorerò con un'attenzione ancora maggiore alle esperienze e alla sensibilità di tutti. Sperando nella vostra comprensione".

Silvio Berlusconi: Carolina Stramare contro Giorgia Soleri

Le scuse di Giorgia Soleri non sono piaciute a Carolina Stramare, ex Miss Italia che ha condiviso con l'influencer l'avventura all'ultima edizione di Pechino Express. "Giorgia Soleri, in arte attivista, femminista, fidanzata Maneskin e palle varie un mese fa. Giorgia cara. Io non me la sento di aggiungere null’altro, non mi piace amalgamarmi allo squallore. Quindi quale miglior risposta se non la tua. ‘Direi che sarebbe stato meglio il silenzio, che non queste tue parole, che ti qualificano in modo ben peggiore. Mi dispiace solo che ti sia stata data questa visibilità.’ Aggiungo: anche tu fai proprio schifo come essere umano, cit“, ha fatto sapere la modella, ex fidanzata di Vlahovic.