Funerali Berlusconi: orario, luogo, data e chi ci sarà. Quello che c’è da sapere

ROMA - Mercoledì 14 giugno è stato proclamato lutto nazionale per la morte di Silvio Berlusconi . La cerimonia funebre si terrà presso il Duomo di Milano alle ore 15 con i funerali di Stato. La macchina organizzativa andrà avanti fino all’ultimo istante. Insieme a tutte le parti coinvolte la Prefettura di Milano ha messo a punto ogni minimo dettaglio, dalla sequenza del cerimoniale al mastodontico apparato di sicurezza. L’ingresso nel Duomo sarà limitato ad appena duemila persone: i familiari del Cavaliere siederanno a destra della navata centrale mentre le autorità prenderanno posto a sinistra. La piazza antistante avrà invece una capienza massima di ventimila persone, che potranno seguire le esequie in diretta sui due maxischermi installati su entrambi i lati. La bara sosterà sul sagrato della cattedrale ambrosiana solo per qualche minuto, poi all’inizio e alla fine della cerimonia funebre - presieduta dall’ arcivescovo Mario Delpini - riceverà gli onori militari di sei carabinieri in alta uniforme. A ricevere il feretro sarà l’arciprete del Duomo, monsignor Gianantonio Borgonovo , che guiderà la processione sino all’altare maggiore per la sistemazione della bara. Con Silvio Berlusconi, in Italia è la prima volta che viene deciso il lutto nazionale per un ex premier e fino a oggi saranno esposte a mezz'asta le bandiere sugli edifici pubblici e sulle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.

Berlusconi, tutte le personalità di spicco presenti

Alle esequie sarà presente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e i massimi vertici politici e istituzionali. Assieme alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà folta la presenza dei membri dell'esecutivo, alcuni dei quali partiranno da Roma con un volo di Stato. Tra gli avversari sul campo politico, ci saranno Schlein, Renzi e Calenda mentre non prenderà parte Conte. Per la componente calcistica presenti l'a.d. dell'Inter, Beppe Marotta, e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, accompagnato dal capo della comunicazione dei partenopei Nicola Lombardo. A causa di una visita ufficiale in Sudamerica non ci sarà la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, sostituita per l’occasione dal Commissario europeo, Paolo Gentiloni, mentre per ragioni di sicurezza alcuni dei nomi dei capi di Stato presenti saranno resi noti soltanto all’ultimo minuto. In Duomo prenderanno posto circa 1800 personalità di spicco. Nella giornata di ieri hanno dato conferma il premier ungherese Viktor Orban, l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad al-Thani e il presidente del Ppe Manfred Weber. Nel tardo pomeriggio di ieri è stato ufficializzato, inoltre, che tutte le tre sedi del Parlamento europeo - a Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo - oggi avranno le bandiere a mezz'asta.

Berlusconi, la diretta in tv dei funerali di Stato

I funerali di Silvio Berlusconi saranno trasmessi in diretta TV sui canali Mediaset. L’ultimo saluto al Cavaliere potrà essere seguito in diretta su Canale 5. Mediaset come detto, trasmetterà l’evento in diretta dal Duomo milanese, rendendolo disponibile in streaming su Mediaset Infinity. La diretta delle esequie sarà anche su Rai 1 dalle 14 alle 17, su La7 con uno Speciale TgLa7 in onda dalle 15 e sulle reti all news, da Rai News 24 a Sky Tg24.