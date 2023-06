Marta Fascina inconsolabile: il pianto a dirotto durante i funerali di Berlusconi

Si è seduta in prima fila, il più vicino possibile al feretro del suo compagno. Non trattiene le lacrime Marta Fascina ai funerali del suo Silvio Berlusconi nella gremita cattedrale del Duomo di Milano. È inconsolabile la donna che più è stata accanto al Cavaliere in questi ultimi anni, e che non l'ha mai lasciato da solo da quando nel 2020 è iniziata la loro storia d'amore, convolata poi a nozze non ufficiali nel marzo 2022. Un addio prematuro, a cui la 33enne non era preparata nonostante la lunga malattia del leader di Forza Italia e il prolungato periodo di ricovero all'ospedale San Raffaele. Oggi, ai funerali Marta è accanto a tutta la famiglia Berlusconi, riunita per i funerali di Silvio: dai figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi, il fratello Paolo Berlusconi e la ex moglie Veronica Lario.