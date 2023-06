Anticipazioni Mare Fuori, cosa succederà a Edoardo? L'attore risponde

Cresce l'attesa in vista della prossima stagione della serie cult del momento. I nuovi episodi di "Mare Fuori 4" sono già in lavorazione, anche se la nuova stagione non sarà disponibile prima di febbraio 2024. Chi di sicurò ci sarà è Matteo Paolillo, Edoardo , e il suo personaggio potrebbe subire anche alcuni stravolgimenti .

Matteo Paolillo: "Ecco come cambierà Edoardo"

"Edoardo evolverà, in qualche modo dovrà risolvere il conflitto tra il rispetto dei codici del sistema criminale e cose come l'amore, la poesia, che sembrano ostacolare la sua immagine di boss e di macho. Di più non posso dire", questa l'anticipazione data da Matteo Paolillo in un'intervista rilasciata a Grazia.