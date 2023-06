Berlusconi, le parole da lacrime della famiglia sui giornali

Sono passati alcuni giorni dal' ultimo saluto a Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso lunedì. Tantissime le manifestazioni d'affetto rivolte non solo all'ex Premier ma anche a tutta la sua famiglia che ci ha per questo tenuto a rigraziare tutte le persone che hanno dimostrato un gesto d'affetto con un commovente messaggio su tutti i maggiori quotidiani.

Le parole della famiglia Berlusconi

"Grazie. Siamo davvero commossi per l'amore e la vicinanza che avete manifestato per la scomparsa del nostro papà. La presenza fisica a Milano per l'ultimo saluto, le ore trascorse davanti alla residenza di Arcore, le parole di affetto e stima affidate a tv, radio e social media, i fiori, le lettere, i messaggi, i biglietti, le centinaia e centinaia di necrologi su tutti i giornali. Gesti e parole che ci hanno riempito il cuore. Un abbraccio a tutti" firmato "la famiglia Berlusconi", questo il messaggio.