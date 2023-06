Berlusconi, quando verrà aperto il testamento per l'eredità: i dettagli

È trascorsa una settimana dalla scomparsa di Silvio Berlusconi e dovrà trascorrerne ancora un'altra prima dell 'apertura del testamento d ell'ex premier che avverrà il 26 giugno , tre giorni prima dell'assemblea ordinaria Fininvest. L'eredità del Cavaliere è ampia e comprende: ville, imbarcazioni, opere d’arte e investimenti personali e soprattutto le quote da capogruppo per un valore che si aggira attorno ai 4 miliardi.

Dalla Fascina ai figli: come verrà divisa l'eredità

Allapertura del testamento si scoprirà come Berlusconi abbia deciso di dividere i suoi beni tra i cinque figli e anche la compagna Marta Fascina. Quest'ultima sembra infatti riceverà una cifra che va dai 50 ai 120 milioni ma anche alcuni immobili. Per quanto riguarda le quote Fininvest i figli, Luigi, Barbara ed Eleonora, avuti dall'ex moglie Veronica Lario, avranno complessivamente il 46% delle quote. Marina e Pier Silvio, figli di Carla Elvira Dall'Oglio, arriveranno al 32%. Berlusconi potrebbe però aver deciso anche rigurado il 20% di quota di cui può disporre così che al comando rimanga chi lo ha gestito fino ad ora, ovvero la figlia Marina.