Maturità 2023, gli auguri speciali delle Fiamme Oro agli studenti

Vio e Paltrinieri: "In bocca al lupo, maturandi!"

Simone Barlaam, nuotatore paralimpico e medaglia d'oro nei 50 stile a Tokyo 2020 afferma che l'esame di maturità "è una delle tante sfide che la vita vi metterà davanti ma sono sicuro che farete del vostro meglio per affrontarla". Gli fa eco Giorgio Minisini, nuotatore artistico classe 1996: "Si vede la luce in fondo al tunnel. Tenete duro", sottolinea scherzando il 27enne romano. Per Gregorio Paltrinieri invece l'esame di Stato "è un passaggio cruciale" per la carriera. "I giorni della mia maturità - sottolinea il 28enne nuotatore di Carpi - li ricordo ancora oggi: sono stati intensi e sofferti ma li ricorderete con grandissimo piacere". Per la nuotatrice ed ex ginnasta Giulia Ghiretti, la maturità verrà ricordata dagli studenti come "un bellissimo momento della vostra vita". Chi invece non ha avuto tanto tempo per studiare, perché impegnata nei campionati europei di ginnastica ritmica dello scorso anno è Sofia Raffaeli: "Mi sono preparata tutto l'anno per arrivare al meglio a questa prova, in bocca al lupo", è il consiglio della 19enne atleta di Chiaravalle. Infine il messaggio di Bebe Vio, icona paralimpica e schermitrice, specialista del fioretto: "In bocca al lupo, spaccate tutto. Godetevi la maturità perché io me la sono goduta da morire. La ricordo come una cosa bella e traumatica", scherza la 26enne campionessa veneta.