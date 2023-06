Maturità, da Ferragni ai Maneskin fino a Fedez e Ferro: i voti dei vip

Da sempre incubo degli studenti, da sempre un trampolino di lancio verso il futuro. La maturità è la prima porta per "entrare nel mondo dei grandi" e i ragazzi si preparano ad aprirla tra ansia, speranze, sogni e paure. Le tracce dei temi decise dal Ministero della Pubblica Istruzione per gli oltre 500 mila studenti italiani sono incentrate sui testi di Piero Angela, Moravia, Quasimodo e Oriana Fallaci . "Ma tu quanto hai preso alla maturità?", classica domanda da fare ad un incontro con amici, "Ma quanto hanno preso i vip alla maturità?", classica domanda a cui vogliamo rispondere noi.

I voti dei vip alla maturità

Tra notizie, scandali, siparietti social e trasmissioni i vip accompagnano la nostra vita di tutti i giorni. Ma quanto hanno preso alla maturità? Di seguito ecco i loro voti: Chiara Ferragni si è diplomata con 78/100 mentre Fedez non ha concluso le scuole per dedicarsi alla carriera, così come Damiano dei Maneskin e Emis Killa. Buona la votazione di Tiziano Ferro, che termina le superiori con un punteggio di 55/60, mentre la De Filippi prende poco di meno (52/60). Tra i giocatori invece c'è Donnarumma, che supera la maturità con 70/100.