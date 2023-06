Titan, è corsa contro il tempo per ritrovare il sommergibile

NEW YORK (STATI UNITI) - Si riducono le speranze di poter ritrovare e salvare i cinque passeggeri del Titan , il sommergibile disperso da domenica 18 giugno nelle acque dell'Oceano Atlantico. "È un’operazione di ricerca e soccorso, dobbiamo per forza continuare a sperare", dichiara il capitano della Guardia Costiera Jamie Frederick ai giornalisti che gli hanno chiesto un commento sulla situazione. "Dopo aver considerato tutti i fattori, a volte ti trovi nella posizione di dover fare una scelta difficile - sottolinea Frederick -. Potremmo trovarci a quel punto, e allora ne discuteremo innanzitutto con le famiglie". Queste ultime sono in attesa, disperata e inconsolabile, su una delle cinque navi americane e canadesi - (nelle ore successive a diventare dieci) che dalla superficie li cercano nei pressi del relitto del Titanic.

Suoni captati da un aereo canadese

Secondo le prime stime effettuate, la fine dell'ossigeno è prevista per le 6 del mattino di oggi (alle 12:00, ora italiana). Non si sa nemmeno se i passeggeri, al momento della scomparsa del sommergibile, fossero vivi e non era noto nemmeno se il sistema di riscaldamento a bordo fosse rimasto in funzione. La speranza alla quale le famiglie dei dispersi si aggrappano ha a che fare con alcuni suoni captati dai sonar di un aereo canadese nelle ultime 48 ore: secondo alcuni media statunitensi (citando un rapporto di sicurezza interna al governo), si tratterebbe di possibili colpi contro lo scafo ogni 30 minuti.

"I suoni? Probabile siano umani"

"C’è la possibilità che questi suoni siano umani", dichiara al Corriere della Sera l’ex capitano della Marina militare americana David Marquet. "Ci sono molti suoni, di balene, navi di passaggio, di quelle stesse navi usate ora per le ricerche. Anche gli aerei producono suoni che arrivano sott’acqua. Così gli aerei hanno lasciato cadere nell’oceano delle boe acustiche a un chilometro di distanza l’una dall’altra. Se più di una boa capta il rumore si può ottenere una localizzazione che di solito è grande quanto un campo da football", spiega Marquet che poi aggiunge: "Questa localizzazione viene trasmessa al sistema di controllo di un ROV (remotely operated vehicle, ndr), un veicolo subacqueo che va in profondità".