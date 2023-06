La tragedia del sommergibile Titan: "Tutti morti i passeggeri"

Con una nota la società statunitense OceanGate ha confermato la morte dei cinque passeggeri del Titan. Dopo giorni di ricerche disperate i rottami del sottomarino disperso da domenica sono stati trovati proprio accanto al Titanic, con la stessa società e la Guardia costiera americana che in serata hanno annunciato la morte dell'equipaggio. "Crediamo che l'equipaggio del nostro sommergibile sia morto", è stato spiegato in una nota. Secondo i funzionari della Guardia costiera Usa è troppo presto per dire esattamente quando si sia verificata "la catastrofica implosione".