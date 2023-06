Melissa Satta, weekend di relax: la pedalata tra le montagne sui social

Weekend di relax per Melissa Satta, che ha scelto Cortina per una vacanza in montagna insieme al figlio Maddox, avuto dall'ex marito Boateng. La compagna di Matteo Berrettini, che si trova attualmente in una situazione di crisi tra infortuni e ritiri dai tornei Atp, sta documentando come sempre il tutto sui social per tenere aggiornati i suoi followers.