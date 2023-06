Morgan shock da Fedez: "Il suicidio di mio padre? Me ne sono vantato"

Morgan: "Quando mio padre si è suicidato me ne sono vantato"

"Me ne sono vantato. È un gesto dissociativo, un gesto disperato. Usi questa cosa, cercando di trovarci dentro un'utilità. Perché altrimenti, oltre al danno c'hai una beffa. È stato spontaneo. L'ho sentito il giorno del funerale, ho sentito un privilegio di essere figlio di un suicida", ha affermato Morgan.

Il suicidio per problemi economici

"Si è tolto la vita in un modo davvero elegante. Ha preso una lametta, è partito dal polso e ha seguito tutto il braccio fino al collo. Poi ha fatto la stessa cosa sull'altro braccio. Si è disegnato le vene e mi sorprende, perché non era un romantico, non era un artista. Cosa posso fare se non trovare una forma artistica nella morte di mio padre? Aveva problemi economici. La sera prima di ammazzarsi, mi portò un rullino fotografico con dentro centomila lire: "Così non potrai dire che non te li ho resi". Poi mi salutò dalla finestra", ha concluso il cantante che tornerà come giudice a X Factor.