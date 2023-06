Pharrell Williams e il prezzo immorale della borsa Louis Vuitton: furia social

PARIGI (FRANCIA) - Debutto con polemica per Pharrell Williams, nuovo direttore artistico di Louis Vuitton protagonista in questi giorni della Fashion Week di Parigi. Il 50enne stilista e cantautore statunitense, al quale la casa di moda francese ha affidato il ruolo dopo la prematura scomparsa di Virgil Abloh, è finito infatti nella bufera per la borsa 'Speedy' gialla (firmata proprio Vuitton) mostrata con orgoglio e soprannominata 'Millionaire Bag'.