Piqué al matrimonio del fratello: Clara splende grazie a Victoria Beckham

Gerard Piqué e Clara Chia Marti più innamorati che mai. Così sono apparsi al matrimonio del fratello dell'ex difensore: lo scorso 25 giugno Marc Piqué è convolato a nozze con Maria Valls nella città di Sant Vicenç de Montalt. All'uscita dalla Chiesa la coppia è stata braccata da paparazzi, tifosi e fan ma ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione. Non sono però mancati sorrisi: Piqué ha camminato per tutto il tempo tenendo la mano della sua nuova fiamma. Per questa importante occasione Clara ha deciso di affidarsi a Victoria Beckham ...

Il vestito di Clara Chia Marti al matrimonio del fratello di Piqué

Per il sì del cognato Marc, Clara Chia Marti ha sfoggiato una creazione di Victoria Beckham, che è andata velocemente sold out. Un abito lungo, color oro, con spalline sottili e d'ispirazione anni Novanta. Il suo prezzo? 1.150 euro. La fidanzata di Piqué ha completato l'outfit con dei sandali dello stesso colore. Capelli sciolti e make up molto leggero.

I figli di Shakira e Piqué assenti al matrimonio dello zio

Milan e Sasha, i figli di Piqué, non erano presenti al matrimonio dello zio. A quanto pare una scelta dettata da Shakira, che non voleva lasciare i bambini con il padre più dei giorni previsti dall'accordo raggiunto in Tribunale. Non solo: la cantante non vuole - per il momento - che i piccoli abbiano un rapporto con Clara Chia Marti.