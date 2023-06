Federica Pellegrini furibonda, senza pietà per il marito: svelato il motivo

Federica Pellegrini furiosa verso il marito Matteo Giunta . La coppia, protagonista dell'ultima edizione di Pechino Express come i Novelli Sposi , condivide con i propri followers la propria quotidianità , tra foto e video. Nelle ultime storie si è vista l'ex nuotatrice e il marito andare in un ristorante , con la Pellegrini che ha attaccato Giunta.

Federica Pellegrini attacca Giunta: il siparietto sui social

Dopo il pranzo è partito un divertente siparietto sui social, quando Matteo Giunta ha deciso di ordinare anche un dolce, ovvero un piatto con due pancakes giganti grondanti di crema alla nocciola. La Pellegrini ha condiviso il momento, stuzzicando e prendendo in giro il marito: "Sentiti in colpa, molto in colpa. Voglio vedere come li finisci e so che non farai fatica".