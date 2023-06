"Musk contro Zuckerberg al Colosseo, offerta shock per un incontro di MMA"

L'indiscrezione sul Colosseo

Secondo quanto riportato dal sito statunitense di gossip TMZ infatti "un portavoce del ministro della Cultura" avrebbe contattato proprio Zuckerberg per mettere in piedi quello che potrebbe diventare il più grande combattimento della storia. Ad alimentare la notizia anche un tweet dello stesso Musk che ha così scritto sulla piattaforma: "Ci sono possibilità che si faccia al Colosseo". Un paio di settimane fa il Ceo di Tesla e patron di Twitter è stato proprio in Italia, a Roma, dove ha incontrato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un dibattito che ha avuto come tema centrale quello del problema della natalità, ma in cui si è parlato anche dei rischi dell'intelligenza artificiale e di cybersecurity. Ufficialmente il ministero della Cultura smentisce la ricostruzione di TMZ: il capo ufficio stampa del dicastero di Gennaro Sangiuliano fa infatti sapere che non è stata presentata alcuna proposta per ospitare al Colosseo il match tra Musk e Zuckerberg.